Zes, Intesa Sanpaolo: «Investimenti fino a 420 milioni di euro»

Milano - L’interesse generato dalle zone economiche speciali (Zes) italiane ha spinto alla definizione di importanti progetti capaci di mobilitare «investimenti «fino a 420 milioni di euro», di cui uno in discussione da potenziali 100 milioni in Lucania di un gruppo texano dell’aerospazio. Francesco Guido, direttore regionale di Intesa Sanpaolo per le regioni di Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, è a capo di una delegazione del gruppo bancario italiano che è a Pechino per promuovere le zone economiche speciali e le Pmi del settore agro-alimentare del Mezzogiorno.

La capitale cinese è la seconda tappa, dopo quella di aprile tenuta a Dubai, del roadshow internazionale che Intesa Sanpaolo ha dedicato alle Zes nell’ambito, ha sottolineato oggi Guido, «del piano di rilancio per il Sud annunciato di recente dal consigliere delegato del gruppo Carlo Messina» da complessivi 30 miliardi di euro in due anni.