Caricati a Genova i container per la fiera Ciie in Cina

Genova - È partita da Pisa la prima spedizione per la seconda edizione del CIIE (China International Import Expo), con destinazione Shanghai ed imbarco nel porto di Genova Pra’, PSA Genova Pra’.

Il caricatore è la Pharsmart Srl, azienda del settore dei prodotti cosmetici, integratori e apparecchiature medicali. La merce, caricata in 2 container frigo da 20 piedi, è stata imbarcata il 2 settembre su una nave della flotta della “Ocean Alliance”, il più grande raggruppamento di operatori di linea marittima a livello mondiale e capitanato dalla Cosco Shipping Lines.

«La scelta del terminal di Genova Pra’ non è casuale: la partnership si è infatti consolidata fin dalle primissime operazioni portuali, iniziate nel 1994 con la m.v. Dainty River (di proprietà della Cosco Shipping Lines) ed è continuata fino ai giorni nostri. Cosco Shipping Lines, nominata compagnia di navigazione ufficiale di questa manifestazione, ancora una volta è al fianco dell’Italia e delle industrie italiane per offrire il massimo supporto nel renderle competitive sul mercato cinese, certamente uno dei più importanti del mondo e dotato di enormi potenzialità per un’ ulteriore crescita» spiega il terminal genovese in una nota.