Il Pd pronto a tornare al Mit: in arrivo Paola De Micheli / IL RETROSCENA

Genova - Il ministero delle Infrastrutture e Trasporti dovrebbe finire nelle mani del Pd. Lo confermano fonti di Palazzo Chigi, interpellate dal The MediTelegraph. Dopo la breve parentesi di Danilo Toninelli, nel nuovo governo giallorosso la casella delle infrastrutture dovrebbe tornare ai Dem, dopo la lunga gestione, nella scorsa legislatura, di Graziano Delrio. Così anche nel futuro esecutivo sarà un big del Pd ad occupare la cabina di regia delle infrastrutture italiane. Manca ancora l’ufficialità, ma il nome di Paola De Micheli sembra in ampio vantaggio. E avrebbe superato persino Stefano Patuanelli, il potente pentastellato che sembrava predestinato a succedere a Toninelli. I grillini preferiscono dunque non continuare a tenere il governo delle grandi opere - e dei porti italiani - forse per avere le mani più libere sui progetti infrastrutturali che potrebbero portare conflitto tra i due alleati. Il Pd piazza invece un colpo importante.

La vice segretario: dai pomodori al vertice del Pd

Paola De Micheli, 46 anni, è laureata in Scienze Politiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Vive e lavora a Piacenza ed è manager nel settore agroalimentare per il “Consorzio Cooperativo Conserve Italia” ed è impegnata in politica già dalla metà degli anni novanta, quando il centrosinistra italiano affrontò l’esperienza dell’Ulivo.

È stata presidente e amministratore delegato dell’Agridoro, una società cooperativa di trasformazione del pomodoro in sughi, dall’ottobre 1998 fino all’ottobre 2003, poco prima che, a causa dello stato di insolvenza in cui si trovava la cooperativa, ne venisse decretata la liquidazione coatta amministrativa.

Con Pier Luigi Bersani segretario, entra a far parte del dipartimento Economia del Pd. Dal 2007 al 2010 è stata assessore alle risorse umane ed economico-finanziarie del Comune di Piacenza.

È stata rieletta alla Camera nel 2013. Nel 2014 è stata sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

È membro del consiglio direttivo di TrecentoSessanta, l’associazione fondata nel 2007 da Enrico Letta.

Nel 2018 viene rieletta deputata e ad aprile è nominata dal nuovo segretario nazionale Nicola Zingaretti, vicesegretario del partito insieme ad Andrea Orlando.