Trapani, arrivano i container di Msc

Genova - Con l’approdo domani della motonave “Msc Luna”, proveniente dal porto libico di Al-Khoms, che sbarcherà 120 container, avranno inizio i servizi internazionali regolari di linea dedicati al traffico container da e per il porto di Trapani. Lo scalo sarà collegato, con un servizio feeder (scarico da una nave e ricarico su un’altra più piccola) al porto di transhipment di Gioia Tauro e a diversi porti del Nordafrica. Trapani entrerà così a far parte dell’importante network internazionale di trasporto marittimo della Msc, la seconda compagnia al mondo per importanza di traffico, permettendo a tutti gli operatori import-export della Sicilia occidentale di usufruire dei servizi offerti dalla compagnia di navigazione ginevrina.